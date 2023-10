Olimpiadi Parigi 2024, il CIO a Mumbai è chiamato a decidere sulla partecipazione di atleti russi e bielorussi

Il presidente del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), Thomas Bach, è arrivato a Mumbai, in India, dove si svolgerà la riunione del Comitato Esecutivo del CIO, in programma da giovedì 12 a sabato 14, che sarà seguita dalla Sessione del CIO, prevista da domenica 15 a martedì 17 ottobre.

Sono diversi i temi di interesse da trattare nella Sessione del CIO: innanzitutto potrebbe essere presentata almeno una bozza di candidatura dell’India ad ospitare le Olimpiadi e le Paralimpiadi del 2036, anche se pare che il Paese asiatico possa trovare grande concorrenza, con almeno altri 10 Paesi interessati.

La Sessione del CIO, però arriva in un momento cruciale, con diverse decisioni chiave ancora da prendere, tra le quali vi sono quella circa la partecipazione degli atleti russi e bielorussi alle Olimpiadi di Parigi 2024, che rimane incerta nonostante il CIO abbia revocato il divieto totale.

Tale decisione era stata presa per consentire a coloro che non sostengono la guerra in Ucraina e non sono affiliati all’esercito di competere come atleti individuali neutrali nelle varie competizioni. Potrebbe inoltre arrivare la decisione sul programma sportivo dei Giochi di Los Angeles 2028, rinviata il mese scorso.

