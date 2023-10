Olimpiadi Los Angeles 2028, Thomas Bach: “La scelta dei cinque nuovi sport è all’insegna dell’inclusione”

La conferma è arrivata. Nel corso della 141ma Sessione del CIO, a Mumbai (India), è stata approvata, con due voti contrari e uno astenuto, l‘inclusione dei cinque sport aggiuntivi proposti dal Comitato Organizzatore di Los Angeles 2028.

Alla fine della fiera faranno parte del programma a Cinque Cerchi in California cricket, baseball e softball, flag football, lacrosse e squash. Giusto precisare che il cricket sarà giocato con il format Twenty20 ed il lacrosse con la disciplina Sixes. Si tratta di un cambiamento importante in cui il Comitato Olimpico Internazionale crede fortemente.

“La scelta di questi cinque nuovi sport è in linea con la cultura sportiva americana e metterà in mostra lo sport americano iconico nel mondo, mentre porta lo sport internazionale negli Stati Uniti. Queste discipline renderanno unici i Giochi Olimpici LA28. La loro inclusione permetterà al Movimento Olimpico di impegnarsi con nuovi atleti e fan community negli Stati Uniti e a livello globale“, le parole del presidente del CIO, Thomas Bach.

Considerazioni a cui si è associato con soddisfazione il presidente del Comitato organizzatore americano, Casey Wasserman: “Da tempo credo che a Los Angeles abbiamo un’incredibile opportunità di creare i Giochi più avvincenti, non solo per noi, ma per il mondo. Il nostro programma sportivo olimpico, nella sua interezza, riflette questa convinzione. Siamo entusiasti di intraprendere collaborazioni rivoluzionarie con le principali leghe professionali che sbloccheranno enormi opportunità per amplificare la storia olimpica e paralimpica e affascinare nuovo pubblico“.

