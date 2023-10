Golf, Challenge Tour: quattro azzurri ad un passo dalla carta per il DP World Tour 2024

Il termine dell’Hainan Open ha sancito la chiusura del percorso di avvicinamento all’evento finale del Challenge Tour 2023. Delineato infatti il quadro dei partecipanti al Grand Final di Maiorca che avrà luogo dal 2 al 5 novembre, con Francesco Laporta che grazie al terzo posto colto in Cina risale al 15° posto del ranking regalandosi una posizione privilegiata in vista dell’ultimo step.

All’evento conclusivo del Challenge Tour parteciperanno i migliori 45 golfisti della stagione. La carta per il DP World Tour sarà offerta invece ai migliori 20. I 5 successi colti dal movimento tricolore in questo 2023 rendono agevole la missione sul suolo iberico. Praticamente certi di cambiare circuito Matteo Manassero, Lorenzo Scalise ed Andrea Pavan. Il trittico azzurro è ampiamente all’interno della top ten stagionale, mentre Laporta dovrà difendere oltre 100 punti di margine sul 21° posto, che sarà il primo non utile al passaggio di categorie.

TOP TEN ROAD TO MALLORCA

1- Manuel Elvira (ESP) 1227,97 punti

2- Ugo Coussaud (FRA) 1208,48

3- Casey Jarvis (RSA) 1172,09

4- Jesper Svensson (SWE) 1148,97

5- Adam Blomme (SWE) 1143,40

6- Lorenzo Scalise (ITA) 1142,86

7- Andrea Pavan (ITA) 1083,72

8- Matteo Manassero (ITA) 1082,52

9- Alex Fitzpatrick (ENG) 1003,50

10- Ricardo Gouveia (POR) 999,66

15- Francesco Laporta (ITA) 807,06

21- Ashley Chesters (ENG) 683,21 (primo a non ottenere la carta per il DPWT 2024)

Le speranze per il golf italiano non finiscono qui. Sono infatti in calendario gli eventi finali della Q School del DP World Tour. Dal 2 al 5 novembre in Spagna si disputeranno i second stage con quattro tornei e ben cinque italiani. Ai nastri di partenza troveremo Filippo Bergamaschi, Julien Paltrinieri, Manfredi Manica, Pietro Bovari ed Enrico Di Nitto. Per loro l’opportunità di approdare al Final Stage di Tarragona, torneo che metterà in palio carte sia per il DP World Tour che per il Challenge Tour 2024, occasione golosa in special modo per i non ancora professionisti Paltrinieri e Bovari.

Foto: LivePhotoSport