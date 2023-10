5 nuovi sport alle Olimpiadi di Los Angeles 2028: c’è l’ok del CIO! Boxe in dubbio

Il Comitato Esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha approvato i cinque sport aggiuntivi proposti dal Comitato Organizzatore per il programma olimpico di Los Angeles 2028: cricket, baseball e softball, flag football, lacrosse e squash hanno tutti ricevuto parere positivo. Il cricket sarà giocato con il format Twenty20 ed il lacrosse con la disciplina Sixes.

Per quanto concerne gli altri sport inizialmente esclusi dal programma olimpico, sono stati reinseriti il pentathlon moderno, con la prova ad ostacoli al posto dell’equitazione, ed il sollevamento pesi, mentre destino diverso ha avuto la boxe, che è rimasta ancora in sospeso.

Per quel che riguarda la boxe, il presidente Thomas Bach ha sottolineato che il CIO vuole che venga inclusa a Los Angeles 2028 ed ha escluso una Task Force che gestisca lo sport per la terza Olimpiade consecutiva, insistendo affinché la questione venga risolta in corso d’opera. Bach ha aggiunto che il pentathlon moderno sarebbe stato rimosso dal programma olimpico se la prova ad ostacoli non avesse sostituito l’equitazione.

Lo sport director del CIO, Kit McConnell, ha confermato che i piani richiederebbero che ai Giochi venga superato il limite attuale di 10.500 atleti, e che il CIO si sforzerà di contenere l’aumento, ma limitandone l’impatto sugli sport esistenti. Tutte le decisioni dovranno essere approvate lunedì 16 ottobre, durante il secondo giorno della Sessione del CIO.

Foto: LaPresse