Nuovi sport olimpici a Los Angeles 2028: quali speranze avrebbe l’Italia. Ascesa nel lacrosse, baseball legato ai paisà

I tempi sono cambiati. Ad ogni Olimpiade si aggiungono a rotazione dei nuovi sport, alcuni dei quali vengono confermati anche per l’edizione successiva, altri invece vengono ricordati come delle meteore di una sola estate. Pensiamo ad esempio al karate, inserito per i Giochi di Tokyo 2020 e poi subito estromesso. Chi invece ha avuto miglior sorte sono stati arrampicata sportiva e surf.

Il Comitato Organizzatore di Los Angeles 2028 ha proposto l’aggiunta di baseball/cricket, flag football, cricket, lacrosse e squash. Una decisione definitiva verrà presa dal CIO nella 141ma sessione che si svolgerà a Mumbai dal 15 al 17 ottobre. Si tratta di discipline oggettivamente poco conosciute alle nostre latitudini, dunque cosa dovremmo aspettarci dall’Italia, qualora entrino realmente a far parte del programma a cinque cerchi?

BASEBALL E SOFTBALL

L’Italia vanta dieci titoli europei nel baseball, un bronzo nella Coppa Intercontinentale 2010, un 4° posto ai Mondiali del 1998 ed il recente 5° al World Classic 2023. Chiariamo subito: il reale livello del nostro baseball è quello visto di recente agli Europei, con un 9° posto che rappresenta il peggior risultato di sempre. Il movimento boccheggia, tra squadre che spariscono, campionati sempre più ridotti all’osso ed i giovani, che pure non mancano, spesso impossibilitati a compiere un salto di qualità e costretti ad emigrare in America per cercare fortuna. Il discorso cambia radicalmente con l’innesto di oriundi provenienti dalle Leghe statunitensi, MLB compresa, come accade nel WBC: con loro siamo in grado di giocarcela contro chiunque, ma è la vera Italia? Ad ogni modo, se il baseball verrà reinserito (come probabile) alle Olimpiadi, il Bel Paese ad oggi potrebbe ambire alla qualificazione solo se potrà schierare degli italo-americani di un certo spessore. Difficile invece cullare speranze con i giocatori autoctoni, ammesso che venga attuata una riforma per valorizzarli.

Per quanto riguarda il softball, la situazione è migliore. Le azzurre hanno ben figurato nella prima fase dei Mondiali ‘biennali’ (si concluderanno nel 2024), sconfiggendo anche una compagine blasonata come il Canada. Ad oggi in Europa restano il faro insieme alle rivali storiche dell’Olanda, sebbene stiano crescendo rapidamente anche Repubblica Ceca, Gran Bretagna e Spagna. Probabilmente al Vecchio Continente sarà riservato un solo posto per le Olimpiadi: la qualificazione sarà durissima, ma possibile.

CRICKET

L’Italia ha raggiunto l’apice in questo sport nel 2013, quando si laureò campione d’Europa in campo maschile e femminile. Da allora è trascorso un decennio, il livello è rimasto discreto, ma nel frattempo altre nazionali sono cresciute. Va detto che entrambe le selezioni italiane sono composte quasi esclusivamente da giocatori di origini pakistane, indiane o del Commonwealth. In campo maschile l’Italia resta tra le prime 7 d’Europa e tra qualche giorno parteciperà proprio alla fase finale della rassegna continentale. La qualificazione ai Mondiali, tuttavia, resta una chimera e risulta difficile pensare che gli azzurri possano poi ambire ad una eventuale pass per Los Angeles 2028.

FLAG FOOTBALL

Degli sport proposti, è uno di quelli in cui l’Italia è più competitiva. Si tratta di una sorta di football americano senza contatto fisico. Ai World Games 2022 la squadra maschile colse uno splendido argento, peraltro giocandosela alla pari contro gli Stati Uniti nell’atto conclusivo e perdendo 46-36. A differenza del football americano, dove vanta tre titoli europei, l’Italia non ha mai vinto ori nel flag football: pesano le ben quattro finali perse dagli uomini agli Europei, l’ultima nel 2019. In campo femminile c’è poca tradizione, ma di recente la Federazione ha iniziato ad investire e già alla recente rassegna continentale si sono visti dei decisi passi in avanti.

LACROSSE

Molti di voi non lo avranno mai visto, di seguito trovate un video con alcune giocate spettacolari.

Si tratta di uno sport di origine nordamericana, diffusissimo soprattutto in Canada. L’Italia è sempre stata pressoché inesistente, ma ora la musica è cambiata. Grazie all’innesto di diversi ‘paisà’, la selezione tricolore ha compiuto un vero e proprio salto di qualità, collocandosi al 9° posto (non senza rimpianti per la sconfitta agli ottavi contro la Giamaica) agli ultimi Mondiali, dove è risultata la terza nazione europea dopo Inghilterra ed Israele. Insomma, non è escluso che nel prossimo futuro questa disciplina possa riservare piacevoli sorprese, mentre in campo femminile c’è da lavorare.

SQUASH

Tradizione davvero scarsa per l’Italia in questo sport. L’apice fu raggiunto all’inizio degli anni ’10, con la medaglia di bronzo a squadre vinta dagli uomini agli Europei nel 2011. Si trattava di una compagine composta quasi esclusivamente da naturalizzati. Da allora un rapido declino. Oggi il miglior azzurro nel ranking mondiale è Yuri Farneti, n.209, mentre nella graduatoria femminile Cristina Tartarone occupa la posizione n.235. Insomma, se lo squash dovesse venire inserito nel programma di Los Angeles 2028, sarebbe un miracolo vedere italiani in campo. Si tratterebbe per noi di una sorta di “badminton bis”, altro sport che da tempo fatica ad emergere dall’anonimato.

