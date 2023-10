Cricket, al via la Championship Week degli Europei T10 Malaga con l’Italia protagonista

L’Italia, dopo aver vinto il Gruppo C nella prima fase, a cominciare da oggi prenderà parte alla Championship Week degli Europei T10 2023 di cricket: a Malaga, in Spagna, la selezione azzurra sarà impegnata fino a giovedì 20 nel girone a 7 che metterà in palio 4 posti per la fase conclusiva ad eliminazione diretta che venerdì 21 assegnerà il titolo continentale.

I team qualificati alla Championship Week sono Paesi Bassi XI (Campione in carica), Spagna (Vincitore Gruppo A), Jersey (Vincitore Gruppo B), Italia (Vincitore Gruppo C), Irlanda XI (Vincitore Gruppo D), Inghilterra XI (Vincitore Gruppo E) e Germania (Vincitore Gruppo F). Le prime 4 avranno accesso ai match decisivi del 21 ottobre.

L’Italia affronterà oggi alle 14.00 Paesi Bassi XI, domani alle 11.30 la Spagna, mercoledì alle 11.30 Inghilterra XI ed alle 18.30 la Germania, e giovedì alle 16.00 Irlanda XI ed alle 20.30 Jersey. Va ricordato che si gioca nel format T10, che non è quello proposto per i Giochi di Los Angeles (decisione definitiva oggi): per le Olimpiadi del 2028 è stato indicato il format T20, con il quale si giocherà la Coppa del Mondo 2024.

EUROPEI T10 2023

QUALIFICATE ALLA CHAMPIONSHIP WEEK

Paesi Bassi XI (Campione in carica)

Spagna (Vincitore Gruppo A)

Jersey (Vincitore Gruppo B)

Italia (Vincitore Gruppo C)

Irlanda XI (Vincitore Gruppo D)

Inghilterra XI (Vincitore Gruppo E)

Germania (Vincitore Gruppo F)

Foto: Pagina FB Federazione Cricket Italiana