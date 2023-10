Nuoto, Thomas Ceccon vola in Coppa del Mondo: vittoria nei 100 sl sotto i 48”. Martinenghi sesto nei 50 rana

La Coppa del Mondo di nuoto a Berlino procede e regala ancora soddisfazioni all’Italia. Thomas Ceccon firma la sua personale doppietta: dopo il successo di venerdì nei 100 dorso piazza il carico da novanta anche nei 100 stile libero, andando a prendersi la vittoria in 47”97.

Una gara da applausi per il vicentino, che partendo dalla corsia 2 passa nei primi 50 metri in 22”83 resistendo poi nella seconda vasca e battendo l’australiano Zac Incerti, secondo in 48”55, ed il trinidadiano Dylan Carter, terzo in 48”73. Prova niente male per l’azzurro, che in mattinata aveva anche nuotato nei 50 dorso qualificandosi alla finale con il terzo tempo e rinunciando poi alla finale.

In gara anche Nicolò Martinenghi, che non riesce ad essere incisivo nei 50 rana. Dopo il settimo posto delle qualificazioni, il ventiquattrenne di Varese non va oltre il sesto posto nell’ultimo atto dominato dal cinese Qin Haiyang, che migliora ancora una volta il record della competizione in 26’29” avanti ad Arno Kamminga ed al redivivo Adam Peaty, terzo in 26”98.

Nelle altre gare, da sottolineare l’aggiornamento di tre record della manifestazione; Matt Sates si impone nei 200 misti in 1’58”01, abbattendo di oltre un secondo e mezzo il miglior tempo precedente. Stesso risultato per Siobhan Haughey nel 200 stile libero, in 1’55”10 limando il record di Katinka Hosszu, e per Kaylee McKeown nei 100 dorso, che abbatte il muro dei 58 secondi (57”95).

