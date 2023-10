Nuoto, Thomas Ceccon si impone nei 100 stile libero in Coppa del Mondo. Martinenghi quinto nei 50 rana

Grandissimo successo di Thomas Ceccon nei 100 stile libero validi per la tappa di Coppa del Mondo di Oaka (Atene, Grecia). Dopo il secondo posto di ieri nei 200 dorso, l’azzurro ha trovato un altro risultato di spessore, vincendo una gara di certo non semplice in 48″36.

Il nativo di Thiene ha preso un buon margine di vantaggio già nella prima vasca (23.21 il tempo ai 50 metri) e poi ha gestito al meglio le energie fino ad arrivare alla vittoria. Il secondo posto è andato al rappresentante di Trinidad & Tobago Dylan Carter (48″62), mentre ha chiuso terzo l’australiano Zac Incerti (48″88).

“Non sono stato veloce come la settimana scorsa, ma per essere ottobre va bene così, speravo di andare un po’ più veloce ma sono comunque soddisfatto”, ha dichiarato Ceccon al termine della sua gara.

Se da una parte c’è un italiano che esulta per la grande vittoria, dall’altra c’è una nostro portacolori sicuramente più triste, ovvero Nicolò Martinenghi. Dopo il quarto posto nei 100 rana, il classe 1999 non è riuscito a cambiare marcia quest’oggi e ha chiuso quinto (27″06) nei 50 rana vinti dal solito cinese Haiyang Qin (26.83) davanti al britannico Adam Peaty (26”89) e allo statunitense Nic Fink (26″98). Martinenghi ha pagato soprattutto una partenza non brillante, non riuscendo poi a rimontare fino a raggiungere le posizioni da podio.

Tra le altre gare, va segnalata la vittoria negli 800 stile libero del norvegese Henrik Christiansen, che con il suo 7’51″92 ha tolto il record di Coppa del Mondo a Gregorio Paltrinieri. Importanti poi anche il successo della rappresentante di Hong Kong Siobhan Haughey nei 200 stile libero (con il tempo di 1’55″03), la grandissima vittoria dell’australiana Kaylee McKeown nei 100 dorso (57″63) e l’affermazione della svedese Sarah Sjoestroem nei 50 farfalla (24″97). Tutte queste ultime tre atlete hanno fatto segnare il nuovo primato della Coppa del Mondo nelle rispettive gare.

Foto: LaPresse