Nuoto, Simona Quadarella e Benedetta Pilato i riferimenti del Trofeo Nico Sapio 2023: tanti azzurri al via

Dal 10 all’11 novembre la piscina Sciorba di Genova sarà teatro della 49ª edizione del Trofeo Nico Sapio, appuntamento ormai tradizione del calendario italiano del nuoto. Una manifestazione in vasca corta in cui la presenza degli atleti della Nazionale italiana sarà importante, funzionale all’avvicinamento dei prossimi appuntamenti: dal 28 al 30 novembre gli Assoluti invernali di Riccione, prima chance per staccare il biglietto alle Olimpiadi di Parigi 2024; dal 5 al 10 dicembre gli Europei in vasca corta a Otopeni (Romania).

Una competizione nel quale vedremo protagoniste Simona Quadarella e Benedetta Pilato, desiderose di far bene e di proiettarsi alle competizioni internazionali nel migliore dei modi, avendo chiaramente come priorità la presenza ai Giochi in Francia. Grandi attese anche per Nicolò Martinenghi e Alessandro Miressi, figure di riferimento della rana e dello stile libero mondiale.

Saranno in azione anche Lorenzo Mora, reduce da una stagione piena di problemi di salute, il padrone di casa Alberto Razzetti, Sara Franceschi, Matteo Ciampi, Arianna Castiglioni e Francesca Fangio, che vorranno mettersi in evidenza. Risponderanno presente inoltre Anita Bottazzo, Giacomo Carini, Giovanni Carraro, Simone Cerasuolo, Costanza Cocconcelli, Paolo Conte Bonin, Sara Curtis, Ilaria Cusinato, Luca e Marco De Tullio, Silvia Di Pietro, Anita Gastaldi, Sofia Morini, Matteo Rivolta, Silvia Scalia, Viola Scotto Di Carlo, Simone Stefani. Ci sarà una rappresentanza della squadra giovanile formata da Valeria Di Giacomoantonio, Giada Alzetta, Chiara Sama, Alan Vergine, Viola Petrini e da Davide Lazzari.

Il programma di gare sarà basato sul meccanismo di batterie (inizio alle 09.00) e Finali (inizio alle 16.30) dedicate alle categorie Assoluti e Juniores il 10 e l’11 novembre. Domenica 12 novembre, invece, il tutto sarà riservato agli Esordienti A e ai Ragazzi.

AZZURRI AL NICO SAPIO 2023

Arianna Castiglioni

Ilaria Cusinato

Silvia Di Pietro

Anita Bottazzo

Sara Franceschi

Sara Curtis

Benedetta Pilato

Viola Scotto Di Carlo

Silvia Scalia

Sofia Morini

Costanza Cocconcelli

Simona Quadarella

Anita Gastaldi

Francesca Fangio

Giovanni Carraro

Lorenzo Mora

Paolo Conte Bonin

Simone Cerasuolo

Simone Stefanì

Alessandro Miressi

Giacomo Carini

Alberto Razzetti

Matteo Ciampi

Luca De Tullio

Marco De Tullio

Michele Lamberti

Nicolò Martinenghi

Matteo Rivolta

Foto: LaPresse