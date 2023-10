Nuoto, non solo Ceccon e Martinenghi nella terza tappa di World Cup a Budapest. Arrivano Pilato e i velocisti

Cresce in modo sensibile il contingente italiano in vista dell’ultima tappa di World Cup in programma a Budapest da venerdì a domenica. Nicolò Martinenghi e Thomas Ceccon saranno ancora al via con ambizioni di podio per il primo (che finora non è mai riuscito a chiudere in una delle prime tre posizioni le cinque gare disputate) e addirittura di podio nella classifica generale per il secondo (cinque vittorie e una seconda piazza per lui nelle sei gare fin qui disputate).

Assieme ai due protagonisti azzurri delle prime due tappe del circuito itinerante organizzato da World Aquatics, ci saranno al via alla Duna Arena di Budapest altri sei azzurri che cercheranno fortuna nelle gare di rana e stile libero.

I fari sono puntati soprattutto su Benedetta Pilato che, dopo il bronzo iridato nei 50 rana a Fukuoka, torna ad aumentare il suo raggio di azione e a mettere nel mirino nuovamente la gara olimpica, i 100 rana, di cui è stata campionessa iridata proprio alla Duna Arena nel 2022. Per lei, dunque, un passaggio importante, questa tappa di Coppa del Mondo, prima di dedicarsi per un periodo breve alla vasca corta (sarà al via anche al Nico Sapio) in vista degli Europei di Otopeni.

A Nicolò Martinenghi si aggiunge un altro specialista della rana azzurra, Federico Poggio, reduce dal Mondiale non soddisfacente di Fukuoka. Per lui l’obiettivo del 2024 è duplice, Mondiale di Doha a febbraio e Giochi Olimpici a Parigi dove insegue la seconda qualificazione e uno step superiore rispetto a Tokyo quando raggiunse la semifinale. Anche per lui quello di Budapest è un test importante in vasca lunga.

Il gruppo dei velocisti cerca invece conferme dopo un periodo di lavoro abbastanza intenso. Gli azzurri cercheranno di conquistare più posti possibile in finale in 100 e 50 stile libero ma non è esclusa qualche variazione sul tema da decidere magari all’ultimo momento. Al via ci saranno Alessandro Miressi, Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo, sulla carta, assieme a Thomas Ceccon, i componenti più importanti della staffetta 4×100 stile libero che cercherà di confermarsi sul podio olimpico a Parigi 2024.

