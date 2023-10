Nuoto, prove generali per la 4x100 sl in Coppa del Mondo a Budapest: quartetto azzurro presente

Da domani si comincia alla Duna Arena di Budapest (Ungheria). La prima giornata della terza tappa della Coppa del Mondo di nuoto avrà diversi aspetti interessanti. Tra questi, la presenza nel programma della staffetta 4×100 stile libero maschile. Un bel banco di prova per le squadre che si sono presentate sui blocchetti di partenza e l’Italia ci sarà.

L’occasione è ghiotta per testarsi in una stagione che culminerà con le Olimpiadi di Parigi 2024. Il mondo non aspetta, aveva dichiarato in tempi non sospetti il Direttore Tecnico Cesare Butini, e di conseguenza è bene capire a che punto si sia con il lavoro in un contesto abbastanza qualificato.

Il quartetto formato da Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri, Manuel Frigo e Thomas Ceccon, argento olimpico e sul podio nelle ultime edizioni dei Mondiali, si sottoporrà a un test. Dalla Cina sono arrivati segnali molto preoccupanti per tutti nel corso degli ultimi Giochi Asiatici. Di conseguenza, il lavoro è iniziato con la consapevolezza che si dovrà spingere da subito.

Ceccon, da questo punto di vista, lo sta già facendo e il computo di cinque vittorie e un secondo posto nelle prime due uscite in Coppa del Mondo lo sta a dimostrare. Per Thomas anche una prestazione sotto i 48″ nei 100 sl che fa capire quanto il contributo del veneto sarà importante. Ci saranno anche Australia e Ungheria. Vedremo quali saranno i tempi.

