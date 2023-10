Nuoto in tv oggi, World Cup Budapest 2023: orari 20 ottobre, programma, streaming, italiani in gara

Terza ed ultima tappa della Coppa del Mondo di nuoto alla Duna Arena di Budapest. Si comincia oggi, 22 ottobre, con l’Italia che avrà un contingente assai più nutrito dopo quello dei primi appuntamenti, a cui avevano partecipato solo Thomas Ceccon, in lotta per il titolo con Qin Haiyang, e Nicolò Martinenghi.

A loro si aggiungono anche Leonardo Deplano, Manuel Frigo, Lorenzo Zazzeri, Federico Poggio e Benedetta Pilato, per poter mettere un po’ di benzina nelle gambe. Il primo azzurro a scendere in corsia sarà Ceccon nei 200 dorso in mattinata, con obiettivo arrivare nella finale del pomeriggio alle 17.59. Nicolò Martinenghi sarà accompagnato da Federico Poggio nei 100 rana, mentre a chiudere la giornata di gare saranno i 50 stile libero uomini con Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo.