Nuoto, i convocati dell’Italia per il collegiale di Livigno: 16 azzurri al lavoro in altura

In vista di una stagione agonistica densissima di eventi, la Nazionale italiana di nuoto si ritroverà per un collegiale in altura, che si terrà a Livigno da domenica 15 ottobre a sabato 4 novembre: saranno 16 gli azzurri in raduno in vista del via dell’annata che porterà alle Olimpiadi.

A dicembre si disputeranno gli Europei 2023 in vasca corta ad Otopeni, in Romania, cui seguiranno a febbraio i Mondiali 2024 in vasca lunga a Doha, in Qatar, gli Europei in vasca lunga con data e sede ancora da definire, i Giochi Olimpici di Parigi 2024 e, a seguire, i Mondiali 2024 in vasca corta a Budapest, in Ungheria.

Per il raduno degli azzurri lo staff sarà composto dai tecnici Matteo Giunta, Christian Minotti e Stefano Franceschi, dal medico federale Lorenzo Marugo, dai fisioterapisti Martin Pederiva e Stefano Amirante e dal preparatore atletico Alessandro Conforto.

L’elenco dei convocati: Sara Franceschi (Fiamme Gialle/Livorno Aquatics), Giacomo Carini (Fiamme Gialle/Canittieri Vittorino da Feltre), Matteo Ciampi (Esercito/Livorno Aquatics), Luca De Tullio (Fiamme Oro/CC Aniene), Marco De Tullio (CC Aniene), Francesca Fangio (Esercito/IN Sport Rane Rosse), Luca Pizzini (Carabinieri/IC Bentegodi), Simona Quadarella (CC Aniene), Alberto Razzetti (Fiamme Gialle/Genova My Sport), Silvia Scalia (Fiamme Gialle/CC Aniene), Mattia Zuin (Fiamme Oro/Nottoli Nuoto), Costanza Cocconcelli (Fiamme Gialle/Azzurra 91), Antonella Crispino (Esercito/Assonuoto), Matilde Biagiotti (Fiamme Oro/RN Florentia), Sofia Morini (Sercito/Azzurra 91) e Filippo Bertoni (CC Aniene).

Foto: LaPresse