NFL 2023-2024 (4a settimana): prosegue il percorso netto di Eagles e 49ers, vittorie importanti per Chiefs, Ravens e Cowboys

La quarta settimana della NFL 2023-2024 inizia a comporre un quadro della situazione più preciso nelle due Conference, con match di altissimo livello, conferme importanti e, non ultime, alcune cadute davvero sorprendenti.

Nella AFC il big match del weekend vede i Buffalo Bills superare nettamente (48-20) i Miami Dolphins con un Josh Allen da 320 yds e 4 mete e Diggs da 120 yds su ricezione e 3 td. A quota 3-1 troviamo anche i Kansas City Chiefs che piegano, non senza fatica, i New York Jets, ed i Baltimore Ravens che schiantano i Cleveland Browns con Lamar Jackson da 4 td totali (2 su lancio e 2 su corsa). Cadono Indianapolis Colts, Pittsburgh Steelers e Cincinnati Bengals con la franchigia dell’Ohio che sprofonda a 1-3 dopo un netto ko in casa dei Tennessee Titans (3-27).

Nella NFC prosegue il percorso netto delle finaliste del Championship di un anno fa. I Philadelphia Eagles soffrono ma superano all’overtime i Washington Commanders all’overtime. Ci pensa Elliott con un field goal dalle 54 yds. Vincono, e convincono, anche i San Francisco 49ers che non lasciano scampo agli Arizona Cardinals con Purdy da 283 yds e una meta, McCaffrey da 106 yds su corsa (e 3 td) e 71 su ricezione. Ottimo anche Aiyuk con 148 yds su via aerea. Alle loro spalle arrivano successi importanti per Tampa Bay Buccaneers, Detroit Lions e Dallas Cowboys, mentre Chicago Bears e Carolina Panthers rimangono le uniche squadre della NFC senza una vittoria.

RISULTATI WEEK 4 NFL 2023-2024

Green Bay Packers (2-2) – Detroit Lions (3-1): 20-34

Jacksonville Jaguars (2-2) – Atlanta Falcons (2-2): 23-7 al Wembley Stadium di Londra

Buffalo Bills (3-1) – Miami Dolphins (3-1): 48-20

Chicago Bears (0-4) – Denver Broncos (1-3): 28-31

Cleveland Browns (2-2) – Baltimore Ravens (3-1): 3-28

Tennessee Titans (2-2) – Cincinnati Bengals (1-3): 27-3

Indianapolis Colts (2-2) – Los Angeles Rams (2-2): 23-29

New Orleans Saints (2-2) – Tampa Bay Buccaneers (3-1): 9-26

Philadelphia Eagles (4-0) – Washington Commanders (2-2): 34-31 dopo overtime

Carolina Panthers (0-4) – Minnesota Vikings (1-3): 13-21

Houston Texans (2-2) – Pittsburgh Steelers (2-2): 30-6

Los Angeles Chargers (2-2) – Las Vegas Raiders (1-3): 24-17

Dallas Cowboys (3-1) – New England Patriots (2-2): 38-3

San Francisco 49ers (4-0) – Arizona Cardinals (1-3): 35-16

New York Jets (2-2) – Kansas City Chiefs (3-1): 20-23

