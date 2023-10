NBA: l’All-Star Game torna al vecchio formato con le squadre di Est e Ovest

A volte le rivoluzioni non sono del tutto positive e dunque non è peccato decidere di tornare indietro. Così ha fatto l’NBA che, per quanto riguarda l’All-Star Game, ha scelto di tornare al vecchio formato.

Già a partire dall’edizione 2024, quella che si svolgerà a febbraio sul parquet del Gainbridge FieldHouse di Indianapolis, torneremo dunque a vedere la sfida tra i migliori giocatori della lega divisi in squadre che rappresentano la propria Conference.

Est contro Ovest, così com’è accaduto dal 1951 fino al 2017, quando era arrivata la novità della scelta dei due capitani per quanto riguarda le rose.

Altra novità è quella del minutaggio: non ci sarà più l’Elam Ending, che vedeva un punteggio preciso da raggiungere, ma si tornerà ai 12′ per quarto, come in una partita NBA tradizionale.

Foto: Lapresse