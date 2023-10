Rugby: la formazione dell’Italia per la sfida agli USA nel WXV 2

Va a chiudersi il WXV di rugby al femminile: l’Italia, inserita nel gruppo 2, sfida gli Stati Uniti nel match conclusivo che si disputerà all’Athlone Sports Stadium di Cape Town sabato 28 ottobre alle 17.

L’allenatore della squadra azzurra Giovanni Raineri ha scelto la formazione che inizierà la sfida e le ventitré giocatrici schierate in campo. Cifra tonda per Valeria Fedrighi che raggiunge quota 50 caps, a 95 invece Lucia Gai, settanta per Beatrice Rigoni.

FORMAZIONE ITALIA CONTRO GLI STATI UNITI

15 – Beatrice Capomaggi (Villorba Rugby, 10 caps)

14 – Vittoria Ostuni Minuzzi (Valsugana Rugby Padova, 27 caps)

13 – Michela Sillari (Valsugana Rugby Padova, 81 caps)

12 – Emma Stevanin (Valsugana Rugby Padova, 10 caps)

11 – Alyssa D’Incà (Villorba Rugby, 20 caps)

10 – Beatrice Rigoni (Sale Sharks, 69 caps)

9- Sofia Stefan (Valsugana Rugby Padova, 81 caps)

8 – Elisa Giordano (Capitana, Valsugana Rugby Padova, 64 caps)

7 – Giulia Cavina (CUS Milano Rugby, 3 caps)

6 – Sara Tounesi (Sale Sharks, 34 caps)

5- Giordana Duca (Valsugana Rugby Padova, 42 caps)

4 – Valeria Fedrighi (Stade Toulousain, 49 caps)

3 – Lucia Gai (Valsugana Rugby Padova, 94 caps)

2 – Silvia Turani (Harlequins, 29 caps)

1 – Gaia Maris (ASM Romagnat Rugby, 24 caps)

A DISPOSIZIONE:

16 – Laura Gurioli (Villorba Rugby, 6 caps)

17 – Emanuela Stecca (Villorba Rugby, 7 caps)

18 – Alessia Pilani (Colorno Rugby, 4 caps)

19 – Isabella Locatelli (Colorno Rugby, 45 caps)

20 – Alissa Ranuccini (Colorno Rugby, 7 caps)

21 – Nicole Mastrangelo (Unione Rugby Capitolina, 1 cap)

22 – Veronica Madia (Grenoble Amazones, 45 caps)

23 – Sofia Catellani (Colorno Rugby, 1 cap)

ALLENATORE: Giovanni Raineri

Photo LiveMedia/Alessio Tarpini