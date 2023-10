Rugby, Argentina e Inghilterra si giocano il podio ai Mondiali

Una finale che nessuno vorrebbe giocare, una finale che mette in palio una medaglia di bronzo che nessuno ricorderà e che vale più per l’onore che altro. Si gioca domani sera la finalina della Rugby World Cup 2023 e a Parigi scendono in campo Argentina e Inghilterra, uscite sconfitte dalle semifinali contro Nuova Zelanda e Sudafrica.

Per i Pumas la semifinale è stato un ottimo risultato, ottenuta per la terza volta nella storia e ora Boffelli e compagni cercheranno quel podio conquistato solo nell’edizione del 2007, giocata proprio in Francia. L’Argentina aveva deluso all’esordio, proprio contro i britannici, perdendo un match in cui avevano giocato in superiorità per 70 minuti. Da quel momento, però, la crescita è stata costante ed è valsa prima l’accesso ai playoff e poi la vittoria sul Galles.

L’Inghilterra, invece, era tra le nazionali meno quotate alla vigilia dei Mondiali, ma un girone non impossibile ha permesso a Steve Borthwick di guidare i suoi fino ai playoff. E nella fase a eliminazione diretta sono state più le polemiche che il rugby a tenere banco, tra la vittoria di misura ottenuta sulle Fiji, ma figlia più degli errori dei figiani e di Mathieu Raynal che della forza dei britannici, e il ko di un punto subito con il Sudafrica, al termine di un’ottima prestazione, ma dove i cambi hanno fatto la differenza. Inghilterra forse favorita alla vigilia, ma il match promette equilibrio e molto dipenderà da chi avrà di più la testa in campo a Parigi.

ARGENTINA – INGHILTERRA

Argentina: 15 Juan Cruz Mallia, 14 Emiliano Boffelli, 13 Lucio Cinti, 12 Jeronimo de la Fuente, 11 Mateo Carreras, 10 Santiago Carreras, 9 Tomas Cubelli, 8 Facundo Isa, 7 Marcos Kremer, 6 Juan Martin Gonzalez, 5 Pedro Rubio, 4 Guido Petti, 3 Francisco Gómez Kodela, 2 Julián Montoya, 1 Thomas Gallo

In panchina: 16 Agustín Creevy, 17 Joel Sclavi, 18 Eduardo Bello, 19 Matias Alemanno, 20 Rodrigo Bruni, 21 Lautaro Bazan Velez, 22 Nicolas Sanchez, 23 Matías Moroni

Inghilterra: 15 Marcus Smith, 14 Freddie Steward, 13 Joe Marchant, 12 Manu Tuilagi, 11 Henry Arundell, 10 Owen Farrell, 9 Ben Youngs, 8 Ben Earl, 7 Sam Underhill, 6 Tom Curry, 5 Ollie Chessum, 4 Maro Itoje, 3 Will Stuart, 2 Theo Dan, 1 Ellis Genge

In panchina: 16 Jamie George, 17 Bevan Rodd, 18 Dan Cole, 19 David Ribbans, 20 Lewis Ludlam, 21 Danny Care, 22 George Ford, 23 Ollie Lawrence

Foto: LaPresse