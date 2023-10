NASCAR, ultima chiamata verso il ‘Championship 4’

Manca pochissimo: domenica sera scopriremo finalmente chi saranno i quattro piloti che si contenderanno il titolo la settimana prossima al ‘Championship 4’ valido per la NASCAR Cup Series. La lotta finale per il titolo è sempre più vicina, prima della finale bisognerà però affrontare l’importantissima ‘Elimination Race’ di Martinsville.

Il mitico catino che sorge nello Stato della Virginia eleggerà infatti gli ultimi finalisti oltre ai già qualificati Kyle Larson (Hendrick Motorsports Chevrolet #5) e Christopher Bell (Joe Gibbs Racing Toyota #20), rispettivamente a segno in quel di Las Vegas (Nevada) e nell’ultimo round disputato in quel di Homestead-Miami (Florida). Due posti sono ancora disponibili, sei protagonisti sono attualmente iscritti ai NASCAR Playoffs.

Tutto può succedere nei 500 passaggi all’interno dell’ovale più antico del calendario e più corto, percorso unico nel proprio genere. Tutti hanno la concreta chance di imporsi, la graduatoria può essere ribaltata negli ultimi minuti sulla falsariga di quanto accaduto negli ultimi anni.

Indubbiamente non potremo più rivedere la ‘mossa da videogioco ‘ di Ross Chastain, manovra eccezionale che è stata prontamente vietata da parte della NASCAR. Ricordiamo che il #1 dello schieramento fu in grado di raggiungere la finale dei Playoffs dopo un clamoroso sorpasso nell’ultimo giro, un’azione in cui ha sfruttato completamente il muro posteriore per beffare i rivali.

Tra i piloti ancora in lotta per il campionato che hanno già vinto la tappa autunnale di Martinsville segnaliamo la presenza di Denny Hamlin, due volte a segno nel 2009 e nel 2010. Menzione d’onore negli ultimi anni anche per Christopher Bell (2022), Martin Truex Jr. (2019) e Joey Logano (2018).

Foto: LaPresse