F1, Carlos Sainz assente nel Media Day in Messico: che cosa è successo allo spagnolo

Niente appuntamento con la stampa quest’oggi all’Autodromo Fratelli Rodriguez di Città del Messico, sede del round del Mondiale 2023 di F1, per lo spagnolo Carlos Sainz. Il pilota della Ferrari, atteso dai media presenti in circuito per la consueta giornata dedicata all’interviste di presentazione del fine-settimana, non sarà a disposizione.

Come ha comunicato la Rossa, Sainz ha deciso di rinunciare per via di un malessere, preferendo riposare. La scuderia di Maranello ha comunque sottolineato che non si tratti di nulla di serio.

News: Carlos won’t be at the track today as he’s feeling unwell. Nothing serious, so we expect him to be back tomorrow and ready to jump in the car. pic.twitter.com/74On9a4jj2 — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) October 26, 2023

Non ci dovrebbero essere problemi particolari e il lavoro previsto a partire da domani, day-1 di prove libere, rimane il medesimo. Chiaramente, Carlos avrebbe preferito evitare questo contrattempo.

Foto: LaPresse