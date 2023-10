F1, Charles Leclerc: “Mi sento un po’ più a mio agio con la macchina, ma sono piccoli step”

Non è stata una domenica facile da accettare quella di Austin (USA) per Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari, impegnato nel GP del Mondiale 2023 di F1 in Texas, aveva terminato in sesta posizione una gara nella quale, partendo dalla pole-position, nutriva delle ambizioni.

Il monegasco, però, ha dovuto fare i conti con i soli problemi con il pieno di benzina della SF-23 e nello stesso tempo si è scelta una strategia con una sola sosta che nei fatti ha affossato ulteriormente Leclerc. Oltre al danno anche la beffa dal momento che nelle ore successive la Race Direction ha deciso di squalificare il ragazzo del Principato e Lewis Hamilton (Mercedes) per irregolarità sul fondo.

A quanto pare infatti le tante sconnessioni e i bumps presenti hanno portato a questa conseguenza. “Onestamente è stata una sorpresa. Pensavamo di avere del margine, ma nei fatti non è stato così. E’ da capire ancora il motivo di quanto è accaduto, visto che pensavamo di essere in una condizione di sicurezza. Ma le regole sono le regole e vanno rispettate“, ha commentato Leclerc (fonte: Motorsport.com).

Parlando del suo feeling con la macchina, in vista del week end in Messico, Charles ha aggiunto: “Mi sento meglio alla guida della Rossa negli ultimi GP, stiamo andando nella giusta direzione, anche se parliamo di piccoli passi. Per interventi più importanti bisognerà aspettare il progetto del 2024. Certo, è frustrante aver fatto la pole ad Austin e non aver ottenuto neanche un punto la domenica“.

