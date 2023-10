NASCAR, Calendario 2024: Iowa presente per la prima volta, Atlanta e Glen ai Playoffs. Torna la Brickyard 400

Trentasei gare da febbraio a novembre comporranno il calendario 2024 della NASCAR Cup Series. Daytona aprirà come sempre le danze della regular season che terminerà a settembre a Darlington, mentre Atlanta inaugurerà i Playoffs che si concluderanno a Phoenix in Arizona nel secondo week-end di novembre.

Nel mezzo sono tanti i cambiamenti a partire dal debutto nella Cup Series dell’Iowa Speedway. Il catino americano, short-track che ha molti dettagli in comune con Richmond, ospiterà una tappa ad giugno dopo la sfida su road course a Sonoma in California.

L’estate prevede il ritorno tra i muretti di Chicago (Illinois) e soprattutto la disputa della Brickyard 400, competizione all’interno dell’Indianapolis Motor Speedway (Indiana). La prova in questione torna a tenersi su ovale, negli ultimi anni si era infatti deciso di correre nello stradale del catino di Speedway e di indire una manifestazione in concomitanza con la NTT IndyCar Series.

Daytona (Florida) perde lo slot a fine della regular season al posto di Darlington Raceway (South Carolina) che con la propria Southern 500 eleggerà i sedici partecipanti che lotteranno per il ‘Championship 4’.

Il lungo cammino verso il trofeo più ambito del panorama stock car non vedrà più Richmond e Texas. La prima si colloca nel ‘Giorno di Pasqua’ al posto del round sterrato di Bristol, mentre la seconda si sposta in primavera dopo una serie di annate nel ‘Round of 8’ e non solo. Menzione d’onore per la già citata location di Bristol che torna ad avere due gare tradizionali su asfalto al posto di un evento atipico sulla terra.

Ultima parentesi per i ‘NASCAR Playoffs’ che scatteranno da Atlanta prima di spostarsi a Watkins Glen. Il road course che in passato ha accolto anche la F1 entra per la prima volta nella parte conclusiva del campionato prima di Bristol, Elimination Race del ‘Round of 16’.

Seguono nell’ordine il Kansas, Talladega e Charlotte Roval (Elimination Race Round of 12), tre piste completamente differenti che precederanno il ‘Round of 8′ con Las Vegas, Homestead-Miami e Martinsville. La 36ma ed ultima gara della NASCAR Cup Series 2024 si terrà come già detto a Phoenix, pista che dal 2020 accoglie l’evento che elegge il campione.

Dalla Daytona 500, prova più importante del calendario, all’epilogo nello Stato dell’Arizona ci saranno solamente due settimane di pausa. La NASCAR Cup Series si fermerà infatti nelle due settimane dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, una decisione presa visti gli impegni televisivi di NBC con la rassegna a cinque cerchi. Il Clash non valido per il campionato, invece, si terrà nuovamente a Memorial Coliseum di Los Angeles (California), mentre l’All-Star Race è confermata a North Wilkesboro (North Carolina).

CALENDARIO NASCARA CUP SERIES 2024

Clash (L.A. Memorial Coliseum) – 4 febbraio

Duel at Daytona – 15 febbraio

All-Star Race (North Wilkesboro) – 19 maggio

Daytona 500 – 18 febbraio

Atlanta Motor Speedway – 25 febbraio

Las Vegas Motor Speedway – 3 marzo

Phoenix Raceway- 10 marzo

Bristol Motor Speedway – 17 marzo

Circuit Of The Americas – 24 marzo

Richmond Raceway – 31 marzo

Martinsville Speedway – 7 aprile

Texas Motor Speedway – 14 aprile

Talladega Superspeedway – 21 aprile

Dover Motor Speedway – 28 aprile

Kansas Speedeway – 5 maggio

Darlington Raceway – 12 maggio

Charlotte Motor Speedway – 26 maggio

World Wide Technology Raceway – 2 giugno

Sonoma Raceway- 9 giugno

Iowa Speedway- 16 giugno

New Hampshire Motor Speedway – 23 giugno

Nashville Speedway – 30 giugno

Chicago Street Circuit – 7 luglio

Pocono Raceway- 14 luglio

Indianapolis Motor Speedway – 21 luglio

Richmond Raceway- 11 agosto

Michican International Speedway- 18 agosto

Daytona International Speedway- 24 agosto

Darligton Raceway – 1 settembre (regular season finale)

NASCAR Playoffs

Atlanta Motor Speedway – 8 settembre Round of 16)

Watkins Glen International – 15 settembre (Round of 16)

Bristol Motor Speedway – 21 settembre (Elimination Race – Round of 16)

Kansas Speedway – 29 settembre (Round of 12)

Talladega Superspeedway – 6 ottobre (Round of 12)

Charlotte Motor Speedway Roval – 13 ottobre (Elimination Race – Round of 12)

Las Vegas Motor Speedway – 20 ottobre (Round of 8)

Homestead-Miami Speedway- 27 ottobre (Round of 8)

Martinsville Speedway – 3 novembre (Elimination Race – Round of 8)

Phoenix Raceway – 10 novembre (Championship 4)

Foto. LaPressse