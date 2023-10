Napoli-Real Madrid si vede su Canale 5? C’Ã¨ la diretta tv gratis e in chiaro per la Champions League? Programma e canale esatto

Il Napoli di Rudi Garcia nella serata di oggi, martedì 3 ottobre a partire dalle ore 21.00, affronterà il Real Madrid. I partenopei apriranno le porte del Maradona ai Blancos dell’ex di turno Carlo Ancelotti: e si prospetta un match avvincente. La gara, valida per la seconda giornata della fase a gironi della UEFA Champions League, vedrà in campo moltissime stelle e, gli azzurri, tenteranno di stupire tra le mura amiche i propri tifosi. Osimhen e compagni, nel corso del primo turno della Champions, hanno esordito con un’incoraggiante vittoria.

Lo scorso 20 settembre si sono infatti imposti per 1-2 sul Braga e in Portogallo: quest’oggi vorranno ripetersi anche contro gli spagnoli. Ma giocare contro il Real non è mai semplice. Nella sfida di esordio contro l’Union Berlin, Bellingham e compagni si sono imposti per 1-0 al Santiago Bernabeu. Insomma oggi ci si aspetta uno spettacolo sugli spalti e in campo. Ma dove sarà possibile seguire la partita? L’incontro tra Napoli e Real Madrid non sarà trasmesso in chiaro su Canale 5, ma ci saranno diverse opzioni per vedere i giocatori in campo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Napoli-Real Madrid, match valido per la 2a giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport 252, Diretta Gol (Sky Sport 251). La diretta streaming sarà presente su NOW, Infinity+, Sky Go. Non mancherà, ovviamente, la diretta live testuale sul nostro sito OA Sport.

