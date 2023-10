Sky, Mediaset o Prime: dove vedere Inter-Benfica? Canale esatto, programma, orario, tv, streaming

L’Inter di Simone Inzaghi, dopo i diversi impegni in campionato, è pronta a scendere in campo contro il Benfica nel secondo turno della fase a gironi della UEFA Champions League. La massima competizione europea per club, quest’oggi martedì 3 ottobre, tornerà sugli schermi e in campo per regalare una serata ricca di passione a tutti i tifosi e appassionati di questo sport e questa manifestazione. E, tra i tanti match previsti, spicca quello di San Siro che inizierà a partire dalle ore 21.00.

Lautaro Martinez e compagni saranno chiamati a sconfiggere i portoghesi del Benfica allenati da Roger Schmidt. Non sarà una passeggiata per la finalista della scorsa edizione della Champions: in ogni caso la Beneamata partirà con i favori del pronostico. In Serie A Inzaghi e i suoi continuano a brillare.

Dopo lo scivolone con il Sassuolo, è arrivata subito una vittoria netta contro la Salernitana in trasferta (poker di Lautaro). Primo posto occupato assieme al Milan a pari punti (18), e voglia di ottenere un +3 anche nell’ex Coppa dei Campioni. Il Benfica, invece, vorrà riscattarsi dopo lo 0-2 subìto in casa con l’RB Salisburgo nella gara di esordio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l'orario d'inizio il palinsesto tv e streaming di Inter-Benfica, match valido per la 2a giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5 (in chiaro), Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport 253. La diretta streaming sarà presente su NOW, Infinity+, Mediaset Infinity, Sky Go.

CALENDARIO INTER-BENFICA (3 OTTOBRE)

Martedì 3 ottobre

Ore 21.00 – Inter-Benfica – Diretta tv su Canale 5 (in chiaro), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 253, Diretta Gol (Sky Sport 251). Diretta streaming su NOW, Infinity+, Mediaset Infinity, Sky Go. Diretta live testuale su OA Sport

PROGRAMMA INTER-BENFICA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Canale 5 (in chiaro), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 253, Diretta Gol (Sky Sport 251)

Diretta streaming: NOW, Infinity+, Mediaset Infinity, Sky Go

Diretta live testuale: OA Sport

