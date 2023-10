Sky, Mediaset o Prime: dove vedere Napoli-Real Madrid? Canale esatto, programma, orario, tv, streaming

La Champions League riprende a far battere i cuori degli appassionati di calcio. Il Napoli campione d’Italia è pronto ad ospitare il Real Madrid nel big match del girone C della massima competizione continentale alle ore 21.00.

Entrambe a punteggio pieno dopo i due successi rispettivi con Braga ed Union Berlino, il Diego Armando Maradona riaccoglierà Carlo Ancelotti, che fu protagonista in azzurro per poco meno di un anno e mezzo tra il 2018 ed il 2019. Il Re di Coppe ha poi rilanciato la propria carriera, passando all’Everton e riapprodando al Real, che ha portato al quattordicesimo trionfo in Champions.

Il Napoli deve dare un’ulteriore dimostrazione di aver archiviato il brutto momento a cavallo della pausa Nazionali e dare continuità ai due netti successi con Udinese e Lecce. Il Real, primo in classifica in Liga, si presenta senza un vero e proprio sostituto di Benzema, ma in questa prima parte di stagione è stato letteralmente trascinato dal talento stellare di Jude Bellingham.

La sfida tra Napoli e Real Madrid sarà visibile su Sky Sport 1 (201), Sky Calcio 2 (252) e Sky Sport 4K (213), quindi in streaming su NOW e SkyGO. OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta.

PROGRAMMA 2a giornata CHAMPIONS LEAGUE 2023

Martedì 3 ottobre

Ore 21.00 Napoli-Real Madrid – diretta su Sky Sport 1 (201), Sky Calcio 2 (252) e Sky Sport 4K (213)

