Napoli-Milan, dove vederla su Sky e DAZN? Canale esatto tv e streaming, programma, orario, palinsesto

Siamo ormai giunti al momento di alzare il sipario sulla decima giornata della Serie A 2023-2024. Dopo aver messo in archivio la parentesi dedicata alle coppe europee, le squadre italiane si rituffano sul campionato in vista di un turno di capitale importanza.

Gli scontri diretti, specialmente in chiave scudetto e Champions League, non mancheranno. Tra questi, senza ombra di dubbio, l’attesissimo Napoli-Milan che si giocherà nella serata di domenica 29 ottobre alle ore 20.45 allo stadio Maradona del capoluogo campano.

Da un lato vedremo i partenopei, reduci da due vittorie consecutive (tre contando il successo di Berlino in Champions League) e che proveranno a proseguire su questa scia, mentre dall’altra parte il Milan (che ha perso in casa contro la Juventus nell’ultima uscita) cercherà di rimettersi a correre, in uno stadio dove l’anno scorso fece ottime cose.

Il match della 10a giornata di Serie A tra Napoli e Milan sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN. Su Sky Sport si potrà vedere (previo abbonamento) su ZONA DAZN (canale 214) e, per questo canale, anche in streaming su NOW e SkyGO.

CALENDARIO DECIMA GIORNATA SERIE A 2023-2024

Domenica 29 ottobre

Ore 20.45 Napoli-Milan – diretta su DAZN

PROGRAMMA DECIMA GIORNATA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky tramite ZONA DAZN (214 di sky) previo abbonamento

Diretta streaming: DAZN, NOW e SkyGO

Diretta Live: OA Sport

Foto: LaPresse