Moto3, Diogo Moreira in pole a Mandalika davanti a Masiá. 8° Bertelle e 9° Nepa

Finite nell’album dei ricordi le qualifiche del GP di Indonesia, 15° round del Mondiale 2023 di Moto3. Sulla pista di Mandalika i centauri della minima cilindrata si confrontanti per la conquista della pole-position su una pista non semplice in cui la velocità di percorrenza in curva è il fattore discriminante.

Il migliore è stato il brasiliano Diogo Moreira: il pilota sudamericano, in sella alla KTM MT Helmets – MSI, ha ottenuto il crono di 1:39.085 davanti al leader del campionato, Jaume Masiá (Honda Leopard Racing), a 0.040 e allo spagnolo David Alonso (Gavliota GasGas Aspar Team) a 0.225. Una grande dimostrazione di forza per Moreira nel time-attack, ma in chiave gara Masiá nel corso delle libere ha fatto vedere un grande passo.

A completare la top-10 troviamo l’olandese Collin Veijer (Husqvarna Liqui Moly Intact GP) quarto a 0.278 a precedere il turco Deniz Oncu (Red Bull KTM Ajo) a 0.283, il giapponese Taiyo Furusato (Honda Team Asia) a 0.284, il terzo della classifica generale, Dani Holgado (Red Bull KTM Ajo) a 0.341, Matteo Bertelle (Honda Rivacold Snipers Team) a 0.358, Stefano Nepa (KTM Angeluss MTA Team) a 0.381 e l’iberico David Munoz (KTM BOE Motorsports) a 0.388. Fuori dai dieci, in undicesima posizione, il secondo della graduatoria iridata, Ayumu Sasaki (Husqvarna Liqui Moly Intact GP) a 0.465.

In casa Italia da segnalare anche i restanti piazzamenti: 20° Riccardo Rossi (Honda Sic58 Squadra Corse), 23° Nicola Fabio Carraro (Honda Rivacold Snipers) e 27° Filippo Farioli (Red Bull KTM Tech3).

Foto: MotoGP.com Press