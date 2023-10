MotoGP, Tardozzi su Bagnaia: “Sa gestire la pressione, si deciderà a Valencia”

Nuova sfida asiatica per il Mondiale di MotoGP. Nel week-end appuntamento a Buriram per il GP di Thailandia: altra gara fondamentale in chiave titolo iridato, con Francesco Bagnaia al comando e Jorge Martin ad inseguire da vicino.

All’antivigilia si è espresso il team manager della Ducati ufficiale, Davide Tardozzi: “Martin è a soli 27 punti e ha quindi la chance di vincere il mondiale. Pecco ha fatto un lavoro fantastico, ma non è ancora sufficiente: servirà un atteggiamento mentale molto pronto che credo sia la chiave per spuntarla. Pecco ci è già passato l’anno scorso, anche se era diverso perché doveva recuperare, e l’aver già vissuto questa situazione gli darà man forte. Quest’anno Pecco ha fatto qualche errore, ma è pure cresciuto: ha più fiducia in se stesso, una maggiore considerazione delle sue possibilità, un rapporto più stretto con l’ingegnere di pista e riesce a cambiare la sua velocità dal sabato alla domenica e questa è una caratteristica dei campioni”.

Sulle differenze: “Se sei nel team Factory sai che l’unico obiettivo è di vincere il titolo, ma Pecco sa gestire bene la pressione. Martin è velocissimo, ha un contratto diretto con la Ducati, forse ha meno pressione, ma non è certo il tipo che si accontenta”.

L’epilogo dove sarà? “Credo a Valencia, a mano che non succedano cose che non vogliamo, perché questi sono ragazzi velocissimi che daranno tutto fino alla fine”.

Foto: MotoGP.com Press