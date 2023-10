Nuova Zelanda-Sudafrica, Finale Mondiali rugby 2023: quando si gioca, orario, programma, tv, streaming

Sarà, dunque, Nuova Zelanda-Sudafrica l’atto finale della Rugby World Cup 2023. La finale più attesa dopo le vittorie di All Blacks e Springboks contro Irlanda e Francia nei quarti, ma se i tuttineri non hanno faticato con l’Argentina, per il Sudafrica con l’Inghilterra è stata una sfida decisa solo alla fine.

Il Sudafrica ha dovuto inseguire per quasi 80 minuti, sembrava ormai fuori dai Mondiali, ma alla fine con la mischia e il piede di Handre Pollard ha ribaltato il risultato ed eliminato Owen Farrell e compagni, quando i britannici sentivano la finale già loro. Ora l’ultimo atto, dunque, che sabato prossimo deciderà la squadra campione del mondo.

La diretta tv del match di sabato 28 ottobre alle ore 21.00tra Sudafrica e Nuova Zelanda sarà affidata a Rai Sport HD e Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Sky Go e Now. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’incontro della finale del torneo iridato di rugby.

CALENDARIO FINALE MONDIALI RUGBY

Sabato 28 ottobre



21.00 Sudafrica-Nuova Zelanda – Rai Sport HD, Sky Sport Uno, Rai Play, Sky Go e Now

PROGRAMMA SUDAFRICA-NUOVA ZELANDA MONDIALI RUGBY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD, Sky Sport Uno.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e Now.

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse