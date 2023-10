Moto2, Pedro Acosta il più veloce nella FP2 in Thailandia. Tony Arbolino chiude nono

Emesso il verdetto sulla prima giornata del GP della Thailandia, diciassettesimo round del Mondiale 2023 di Moto2. Sul circuito di Buriram non facile per i piloti della classe intermedia trovare il giusto set-up su una pista che richiede tantissimo ai freni. Un circuito da stop&go e avere stabilità nel momento in cui bisogna inserire la moto in curva è fondamentale.

Si è confermata la verve del migliore della categoria, Pedro Acosta. Lo spagnolo del Red Bull KTM Ajo ha fermato i cronometri sul tempo di 1:35.985 a precedere i connazionali Marcos Ramirez (OnlyFans American Racing) di 0.014 e Fermin Aldeguer (Beta Tolls SpeedUp) di 0.209. Un Acosta molto concentrato e desideroso di chiudere la partita iridata qui.

Qualora Tony Arbolino dovesse chiudere nono come nel turno odierno, allora l’obiettivo sarebbe centrato. Non in grande spolvero il lombardo, in difficoltà soprattutto in frenata. L’alfiere del Team Marc VDS ha terminato a 0.600. Una graduatoria nella quale in top-5 ci sono il padrone di casa Somkiat Chantra (IDEMITSU Honda Team Asia) a 0.209 e l’altro spagnolo Aron Canet (Pons Wegow Los40) a 0.255.

Fuori dalla top-10 gli altri italiani: Dennis Foggia (Italtrans Racing) si è classificato 11° a 0.667, ma sarà comunque parte della Q2 di domani al pari di Celestino Vietti. Il pilota nostrano, caduto rovinosamente in Australia, ha siglato il 14° crono sulla Kalex Fantica Racing a 0.873 dalla vetta. Trentesima e ultima posizione per Mattia Casadei (Fantic Racing) a 1.644 dal leader.

Foto: Valerio Origo