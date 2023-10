MotoGP, quando la prossima gara? GP Thailandia 2023: programma, orari, tv, calendario completo

La MotoGP comincia il viaggio di ritorno verso l’Europa. Pur restando nel contesto dell’Estremo Oriente, il Motomondiale inizia ad avvicinarsi al Vecchio Continente dopo aver raggiunto l’Oceania. Il weekend del 27-29 ottobre, terzo consecutivo d’azione, sarà dedicato al Gran Premio di Thailandia.

L’appuntamento è di recentissima istituzione, essendo entrato in calendario nel 2018. Cionondimeno, ha subito saputo guadagnarsi un’identità propria, soprattutto grazie allo strepitoso entusiasmo del pubblico thailandese. La passione per il Motomondiale si è dimostrata fortissima, regalando un contesto caloroso, in tutti i sensi (in un ambito tropicale, le temperature sono sempre elevate).

La pista, edificata fra il 2013 e il 2014, misura 4.554 metri e rispetta il canone del “Tilkodromo”. La prima parte è costituita solo da rettilinei e violente staccate, mentre il tratto conclusivo è lento e guidato. Di solito, le emozioni non mancano. Nel 2018 e 2019 si sono viste gare tiratissime, mentre nel 2022 un acquazzone ha sparigliato le carte. Cosa accadrà nel 2023? Per scoprirlo basterà seguire il GP di Thailandia in TV.

TV A PAGAMENTO – Il canale tematico Sky Sport MotoGP (208) garantirà la diretta integrale del Gran Premio di Thailandia. Dunque, oltre alle qualifiche, alla Sprint e alla Gara, saranno visibili anche le prove libere e il warm-up. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà modo di proporre la medesima programmazione a seconda delle proprie esigenze di palinsesto.

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratis e in diretta qualifiche e Sprint del sabato. La domenica, viceversa, il GP thailandese sarà proposto in differita. Non ci sarà inoltre modo di vedere in chiaro le prove libere e il warm-up.

STREAMING – L’evento di Buriram potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Sarà possibile vedere l’appuntamento anche sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come la diretta delle qualifiche, la diretta della sprint e la differita della gara saranno disponibili sul sito internet TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi fornirà la diretta scritta integrale di tutti i turni del Gran Premio di Thailandia, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara di ogni classe.

GP THAILANDIA 2023 – MOTOGP

VENERDÌ 27 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 4.00-4.35, Moto3, Prove libere 1

Ore 4.50-5.30, Moto2, Prove libere 1

Ore 5.45-6.30, MotoGP, Prove libere 1

Ore 8.15-8.50, Moto3, Prove libere 2

Ore 9.05-9.45, Moto2, Prove libere 2

Ore 10.00-11.00, MotoGP, Prove (Qualificanti per il Q2)

SABATO 28 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 3.40-4.10, Moto3, Prove libere 3

Ore 4.25-4.55, Moto2, Prove libere 3

Ore 5.10-5.40, MotoGP, Prove libere 2

Ore 5.50-6.05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 6.15-6.30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 7.50-8.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 8.15-8.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 8.45-9.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 9.10-9.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 10.00, MotoGP, SPRINT

DOMENICA 29 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 4.40, MotoGP, Warm Up

Ore 6.00, Moto3, GRAN PREMIO

Ore 7.15, Moto2, GRAN PREMIO

Ore 9.00, MotoGP, GRAN PREMIO

Foto: Valerio Origo