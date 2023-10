MotoGP, Jorge Martin: “Giusto cancellare la sprint, anche se per me è uno svantaggio”

Jorge Martin è verosimilmente il pilota più danneggiato dalla cancellazione della Sprint di Phillip Island. Lo spagnolo, vincitore delle ultime quattro gare dimezzate, sarebbe partito con i favori del pronostico anche in quella australiana. Consapevole di questo fatto, l’iberico ha comunque voluto sottolineare la correttezza della decisione.

“Giusto così, il vento era incredibile e abbiamo visto tante cadute in Moto2. La direzione gara si è mossa nel modo migliore e la decisione è da rispettare. Per me sarebbe stato un vantaggio correre, mi trovo a mio agio sul bagnato e avrei potuto recuperare dei punti. Però è andata così e bisogna guardare al prossimo GP”.

In realtà, le dichiarazioni più interessanti sono arrivate in relazione a quanto accaduto sabato, nel Gran Premio vero e proprio. Il madrileno è difatti tornato sull’argomento: “Ribadisco quanto ho detto ieri, sul piano emotivo l’Indonesia è stato molto peggio. Certo, è frustrante essere il più veloce e poi arrivare solo quinto. Ero convinto che la scelta della soft fosse la migliore, ma non devo più commettere un errore del genere, perché stanno arrivando piste che mi piacciono e voglio arrivare a Valencia in lotta per il Mondiale”.

Dunque, appuntamento a Buriram. Il Gran Premio di Thailandia andrà a chiudere questo trittico in Estremo Oriente già settimana prossima. Dopodiché, ci sarà il ‘gran finale’ dal 12 al 26 novembre fra Malesia, Lusail e Valencia.

Foto: MotoGPpress.com