MotoGP, la classifica del Mondiale a 4 GP dal termine. Il vantaggio di Bagnaia su Martin

Calato il sipario a Phillip Island (Australia) per il 16° round del Mondiale 2023 di MotoGP. Sulla pista aussie avrebbe dovuto tenersi la Sprint Race, posticipata a oggi per le condizioni meteo avverse, considerata la disputa del GP di 27 giri il sabato. Un cambio di “spartito” dettato dalla perturbazione citata, che si è pienamente confermata. Non è un caso che la Race Direction sia stata costretta alla cancellazione della Sprint.

Chiusi i battenti e si va in Thailandia dove già nel prossimo week end si correrà. Nei fatti mancano quattro appuntamenti al termine:

– GP Thailandia (27-29 ottobre)

– GP Malesia (10-12 novembre)

– GP Qatar (17-19 novembre)

– GP Valencia (24-26 novembre)

Quattro fine-settimana con 148 punti a disposizione per i piloti, tenuto conto di Sprint+GP. Francesco Bagnaia lascia l’Australia con 27 punti di margine su Jorge Martin e, di conseguenza, la sfida è ancora molto aperta.

Martin ha dimostrato di godere di un feeling sulla Ducati Pramac incredibile, anche se il suo approccio alla gara di ieri non è stato così lungimirante. La scelta di una gomma soft gli si è ritorta contro e così Pecco, secondo alle spalle di Johann Zarco (vincitore), ha potuto allungare nella graduatoria, vista la chiusura di Jorge in quinta piazza.

In territorio thailandese e Malesia la contesa sarà molto tirata perché, sulla carta, sono piste su cui Bagnaia sa andar forte. Lo stesso però dicasi per Martin. Vedremo come andrà a finire questa sfida. Di seguito la classifica mondiale aggiornata:

CLASSIFICA MONDIALE 2023 MOTOGP

1 Francesco BAGNAIA 366

2 Jorge MARTIN 339

3 Marco BEZZECCHI 293

4 Brad BINDER 224

5 Johann ZARCO 187

6 Aleix ESPARGARO 185

7 Maverick VIÑALES 170

8 Luca MARINI 148

9 Jack MILLER 144

10 Fabio QUARTARARO 134

11 Alex MARQUEZ 115

12 Fabio DI GIANNANTONIO 86

13 Franco MORBIDELLI 79

14 Miguel OLIVEIRA 76

15 Augusto FERNANDEZ 67

16 Marc MARQUEZ 65

17 Alex RINS 54

18 Takaaki NAKAGAMI 50

19 Enea BASTIANINI 42

20 Raul FERNANDEZ 39

21 Dani PEDROSA 32

22 Joan MIR 20

23 Pol ESPARGARO 12

24 Lorenzo SAVADORI 9

25 Jonas FOLGER 9

26 Stefan BRADL 8

27 Michele PIRRO 5

28 Danilo PETRUCCI 5

29 Cal CRUTCHLOW 3

30 Iker LECUONA 0

