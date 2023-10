Chi gioca oggi in Serie A? Calendario partite 29 ottobre: programma, orari, tv, streaming DAZN e Sky

La massima serie italiana è pronta anche oggi a tornare in scena. La Serie A 2023/2024 tra poche ore vedrà diverse squadre battersi in questa domenica 29 ottobre. Le sfide odierne, valide per il decimo turno della manifestazione, vedranno coinvolte ben otto squadre in quattro differenti match; dunque sarà difficile non rimanere incollati agli schermi.

Si inizierà alle 12.30 con il lunch match tra il Cagliari di Claudio Ranieri, ancora alla ricerca della prima vittoria in questa Serie A, e il Frosinone di Eusebio Di Francesco. Alle 15 invece, il Monza di Raffaele Palladino dovrà battagliare con l’Udinese in casa. Passiamo poi alla sfida delle 18.00 e al big match tra l’Inter di Simone Inzaghi e la Roma di José Mourinho.

I nerazzurri cercheranno di rispondere alla Juventus che, grazie alla vittoria di misura sul Verona arrivata nei minuti finali, si trova attualmente in vetta alla classifica. Occhio però ai giallorossi che andranno a San Siro con il dente avvelenato e la voglia di fare bene. Alle 20.45, infine, sarà il turno di Napoli-Milan. I partenopei in un Maradona che si prevede infuocato, se la vedranno con Stefano Pioli e i suoi: la sfida si presenta rovente. Ma ecco di seguito il calendario e il programma delle gare di oggi di Serie A.

CALENDARIO SERIE A 10MA GIORNATA OGGI

Domenica 29 ottobre

Ore 12.30 – Cagliari-Frosinone- Diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202)

Ore 15.00 – Monza-Udinese – Diretta tv su Zona DAZN

Ore 18.00 – Inter-Roma – Diretta tv su Zona DAZN

Ore 20.45 – Napoli-Milan – Diretta tv su Zona DAZN

PROGRAMMA SERIE A 29 OTTOBRE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Cagliari-Frosinone:

Diretta tv: Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202)

Diretta streaming: DAZN, NOW, Sky Go

Monza-Udinese:

Diretta tv: Zona DAZN

Diretta streaming: DAZN

Inter-Roma:

Diretta tv: Zona DAZN

Diretta streaming: DAZN

Napoli-Milan:

Diretta tv: Zona DAZN

Diretta streaming: DAZN

Foto: LaPresse