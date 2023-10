MotoGp, Miguel Oliveira il candidato principale per sostituire Marquez in Honda

Il mercato di MotoGp è stato sconvolto dall’addio di Marc Marquez dalla Honda. Una notizia che era nell’aria, ma fino al momento dell’annuncio sembrava quasi impossibile vedere l’iberico lo spagnolo lontano dalla casa giapponese. Che adesso deve sostituire quello che è stato il pilota di punta per undici stagioni.

Secondo i colleghi di Motorsport.com, il principale candidato per sostituire Marquez ha il nome e cognome di Miguel Oliveira, in questa stagione battente bandiera RNF Racing con l’Aprilia. Il suo contratto ha durata ancora per tutto il 2024, ma ci sarebbe una possibile scappatoia che potrebbe liberarlo.

Il portoghese avrebbe difatti una clausola nel suo contratto che gli permetterebbe di lasciare la casa di Noale se gli arrivasse un’offerta per un posto in un box ufficiale, cosa che la Honda farebbe per potergli affidare la moto che era di Marquez. In questo modo anche Alex Rins ha avuto via libera per potersi accasare alla Yamaha il prossimo anno.

Un anno sfortunato fino ad ora quello di Miguel Oliveira, che ha patito due infortuni che lo hanno costretto ai box in occasione dei GP d’Argentina e Francia. Per lui al momento solo 69 punti ed il tredicesimo posto in classifica, davvero pochi per uno che vanta cinque vittorie nei quattro anni precedenti in MotoGp, spesi interamente con la KTM.

Foto: LaPresse