F1, Logan Sargeant: “Non sono stato bene per tutta la settimana. Il ritiro era l’ultima cosa che avrei voluto fare”

Ci ha provato in tutti i modi a lottare contro i propri problemi di salute, ma alla fine si è dovuto fermare ritirandosi al giro numero 40 del GP del Qatar.

Logan Sargeant, pilota della Williams, ha spiegato cosa gli è successo nell’ultimo weekend di F1: “La cosa principale – ha esordito dicendo – è che io e Alex (Albon, ndr) stiamo entrambi bene. Non mi sono sentito bene per tutta la settimana, il che non ha aiutato con la disidratazione per questo caldo”.

”L’ultima cosa che volevo fare era ritirare la macchina, ma dovevo – specifica – mettere al primo posto la mia salute. Mi dispiace per la squadra”.

Poi aggiunge: ”Hanno fatto un lavoro incredibile per tutto il weekend in queste condizioni così proibitive. Mi prenderò la prossima settimana per riprendermi completamente e poi andare ad Austin, cosa che non vedo davvero l’ora di fare”.

Per Sargeant quindi l’obiettivo si sposterà immediatamente verso il GP di Austin, negli Stati Uniti, dove il target per il pilota americano sarà quello di provare a centrare il primo punto in carriera, in quella che può essere definita la gara di casa.

Foto: LPS-Antonin-Vincent-