MotoGp, Massimo Meregalli: “Quartararo? Dobbiamo convincerlo a rimanere in Yamaha”

Verso il 2024 e oltre. La Yamaha pensa ai prossimi Mondiali con una volontà ben precisa: quella di avere nella propria line-up Fabio Quartararo.

Il campione del 2021 della MotoGp, che è salito sul terzo gradino del podio nell’ultimo appuntamento del Moto Mondiale in Indonesia, è molto appetito in giro ma Massimo “Maio” Meregalli, uno dei massimi dirigenti della Yamaha ha fatto capire che la scuderia nipponica è disposta a fare di tutto per tenerlo sotto contratto a lungo termine.

In un’intervista a GPOne.com, Meregalli si è così espresso: “Sono più preoccupato per quello che sarà il 2025. In quel caso dovremo essere noi a convincerlo con le prestazioni della moto e non con l’aspetto monetario. Al momento non vedo Fabio nella situazione di rompere un contratto. Poi tutto può succedere, ma questo non l’abbiamo percepito”.

Poi ha aggiunto: “Per Yamaha è importantissimo averlo e faremo di tutto per il 2025. Il fatto di essere con soli due piloti diventa complicato, perché ti ritrovi con pochi dati a disposizione. Fortunatamente il format del weekend è cambiato, perché prima era un problema, visto che non avevamo modo di lavorare sulla moto ed ogni turno era una qualifica”.

Foto: Photo LiveMedia/Alessio Marini