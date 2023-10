F1, Carlos Sainz: “La pista di Austin mi piace, abbiamo cambiato alcuni pezzi sulla Ferrari”

Carlos Sainz è pronto per la sfida. Il Circus della F1 ha fatto rotta ad Austin, in Texas, per il quintultimo round del Mondiale 2023 di F1. Sullo spettacolare tracciato statunitense i piloti della massima categoria dell’automobilismo si confronteranno e lo spettacolo non mancherà. La Ferrari si augura di avere una resa migliore su questo tracciato rispetto a quanto è accaduto in Qatar.

Lo spera chiaramente Sainz che ha un po’ raccontato le proprie sensazioni dopo quanto accaduto a Lusail e l’essere costretto a rinunciare al GP per un problema tecnico: “Ho dovuto recuperare a livello mentale dopo il Qatar, dove non ho corso. Qui siamo stati a New York per un evento, mi è piaciuta molto l’atmosfera, Ora sono pronto a concentrarmi per Austin e tornare in pista. A Losail pensavo sempre a cosa avrei fatto in pista, poi mi sono reso conto che non ne valeva la pena per la frustrazione… E’ andata così“, ha raccontato Carlos in conferenza stampa.

“Adoro questa pista, mi piace l’atmosfera con i tifosi. Abbiamo cambiato alcuni pezzi per evitare i problemi avuti in Qatar. Il serbatoio del carburante in alcuni casi ha dato problemi e speriamo che la cosa non si replichi. Se non avremo ritiri o partenze mancate, dovremmo tenere dietro le McLaren. Ora vanno veloci e sembrano gli unici a poter tenere il passo delle Red Bull”.

Spetterà quindi alla pista emettere giudizi in un fine-settimana nel quale Max Verstappen, come al solito, è il favorito e ambisce a un nuovo successo, di certo non sazio dopo aver vinto il titolo matematicamente a Lusail.

Foto: LaPresse