MotoGP, Marco Bezzecchi sincero: “A me è andata di c..o. La clavicola mi faceva molto male”

Niente Sprint Race a Phillip Island (Australia), sede del sedicesimo round del Mondiale 2023 di MotoGP. Sulla pista aussie era in programma la prova di 13 giri, spostata alla domenica per le condizioni meteo avverse. La Race Direction, basandosi sulle previsioni, aveva anticipato il GP il sabato al fine di assicurarsi la disputa della prova che metteva in palio il punteggio al completo.

Si sapeva, quindi, che la Sprint odierna fosse a rischio. La pioggia e le forti raffiche di vento hanno costretto la Direzione Gara a intervenire e a cancellare l’evento. Perturbazione che c’era già stata già a precedere la classe regina, con la gara di Moto3 terminata e quella di Moto2 interrotta.

A dire la sua su quanto è accaduto è stato Marco Bezzecchi, terzo della classifica mondiale: “Sinceramente avrei fatto aspettare per la disputa di Moto3 e di Moto2. Spiace non correre chiaramente, ma per me è positivo perché posso recuperare dai miei problemi fisici“. Il romagnolo infatti, operato alla clavicola sinistra l’8 ottobre per minimizzare una frattura rimediata in allenamento, non è assolutamente al 100%.

“Mi aspettavo di fare meno fatica che in Indonesia, ma il freddo mi ha fatto molto soffrire. Il dolore era meno intenso rispetto a Mandalika, ma costante. Questo non mi ha aiutato di certo nella guida e sono molto triste perché la pista di Phillip Island è una delle mie preferite. Spero in Thailandia di stare meglio. Devo dire, quindi, che a me è andata di culo perché ho più tempo per riprendermi (sorride)“, ha aggiunto il romagnolo.

Già nel prossimo fine-settimana si andrà in territorio thailandese (27-29 ottobre), su un tracciato impegnativo per i freni. Vedremo se Bezzecchi avrà risposte migliori dal proprio fisico.

