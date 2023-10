MotoGP, Marco Bezzecchi si infortuna al Ranch di Valentino Rossi: salterà il GP di Indonesia

Marco Bezzecchi vede forse sparire le sue ambizioni mondiali nel giro di un pomeriggio. L’alfiere del Team Mooney Vr46 si è procurato una frattura alla clavicola durante un allenamento al Ranch di Tavullia di Valentino Rossi nella giornata di ieri a causa di una brutta caduta e si opererà in osteosintesi nel più breve tempo possibile.

A riportarlo per primi i colleghi di GpOne.com; al momento il team di MotoGp non proferisce parola sull’argomento, ma la situazione non sembra assolutamente essere positiva, con il Bez, al momento terzo nel Mondiale con 265 punti grazie a tre vittorie oltre ad una nella sprint ad Assen, che sarebbe costretto a saltare quantomeno il GP d’Indonesia della prossima settimana.

Un momento pessimo per infortunarsi, poiché la settimana prossima inizierà un vero e proprio tour de force con tre GP consecutivi tra Indonesia, Australia e Thailandia. Bezzecchi era lontano 54 punti dalla leadership di Bagnaia: un margine importante a sei gare dal termine, ma che teneva comunque il ragazzo di Rimini ancora dentro i giochi.

Sta di fatto che l’infortunio arriva in un momento pessimo per la Mooney Vr46, che doveva fare già a meno di Luca Marini infortunatosi in Giappone dopo uno scontro proprio con Bezzecchi. Non proprio la situazione in cui ci si vorrebbe trovare per poter iniziare il finale di stagione, ora Valentino sarà costretto a cercare un pilota sostitutivo se vorrà essere in griglia a Mandalika.

Foto: LaPresse