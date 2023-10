MotoGP, Marco Bezzecchi: “La spalla va meglio, in Thailandia sarà un GP impegnativo”

Marco Bezzecchi spera di avere meno problemi dalla sua spalla, dopo quanto è accaduto a Phillip Island (Australia). Fratturatosi la clavicola il 7 ottobre e sottoposto a un intervento chirurgico nel giorno successivo per minimizzare la lesione, il romagnolo ha deciso di affrontare senza esitazioni la serie di fine-settimana di questa fase del Mondiale 2023 di MotoGP.

Indonesia, Australia e ora a Thailandia a non dare respiro ai centauri, costretti a fronteggiare come è ormai abitudine la Sprint Race e la gara domenicale. In territorio australiano, in realtà, le cose sono andate diversamente. A causa del meteo avverso, la Direzione Gara ha deciso di cambiare il programma: disputare il GP di 27 giri il sabato e verificare nel giorno seguente le condizioni per la Sprint.

Pioggia e vento hanno portato alla cancellazione e per Bezzecchi è stato anche un “aiuto” perché i problemi fisici avevano caratterizzato il suo week end. A Buriram, l’alfiere del Team Mooney VR46, terzo in classifica generale, si augura di avere meno fastidi: “Ultimo GP di tre alle porte su un tracciato dove lo scorso anno sono stato molto veloce con la prima pole in MotoGP. In gara poi ho sofferto, era la prima volta che giravo sul bagnato, ma nel complesso le sensazioni erano positive“, ha raccontato il pilota italiano (fonte: comunicato stampa Team Mooney VR46 Racing).

“Non vedo l’ora di tornare in pista, la spalla va meglio, sto cercando di riposarmi e recuperare ancora in questi giorni per arrivare pronto il più possibile. Sarà un GP impegnativo, le temperature qui sono toste, ma anche il meteo sembra incerto per questa settimana“, ha concluso Bezzecchi.

Foto: LaPresse