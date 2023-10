MotoGP, Marco Bezzecchi: “Il circuito di Phillip Island è uno dei miei preferiti, pista meno fisica”

Neanche il tempo di respirare. I centauri del Motomondiale saranno chiamati a tornare subito in pista, dopo l’impegno a Mandalika (Indonesia). Impacchettato tutto il necessario, il Circus volge lo sguardo all’Australia. Sullo splendido circuito di Phillip Island ci attende una tre-giorni particolarmente emozionante, specie per la sfida mondiale tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin.

Vittorioso nel GP indonesiano, Bagnaia ha saputo sfruttare alla perfezione l’errore di Martin, guadagnando 18 punti in classifica generale. Tuttavia, considerando anche la disputa delle Sprint Race, il percorso è ancora lungo e il piemontese non potrà permettersi rilassamenti. In tutto questo, sarà interessante capire che ruolo avrà Marco Bezzecchi.

Terzo a -63 da Bagnaia, il romagnolo è abbastanza tagliato fuori dai discorsi iridati e vedremo quale sarà la sua forma per il fine-settimana australiano. Come è noto, Bezzecchi ha affrontato il weekend in Indonesia con una clavicola frattura e operata pochi giorni prima. Di conseguenza, il suo status fisico non è ottimale. A Phillip Island, però, le ambizioni non mancano.

“Non posso che essere felice e soddisfatto del week end che ci lasciamo alle spalle. Abbiamo centrato due ottimi risultati nonostante l’infortunio. Sulla carta, qui a Phillip Island, le cose dovrebbero andare meglio. La pista è veloce, ma non ci sono gradi staccate, il punto dove, a livello fisico, soffro di più. Teniamo i denti stretti, facciamo il massimo per recuperare e riposare in vista della gara. Il tracciato è uno dei miei favoriti in assoluto e l’anno scorso sono stato davvero molto veloce con una gara solidissima“, ha dichiarato il pilota italiano (fonte: comunicato stampa Mooney VR46 Racing Team).

Foto: LiveMedia/Valerio Origo