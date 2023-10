MotoGP, Marco Bezzecchi: “Contento del lavoro e del mio tempo. Senza le bandiere gialle avrei fatto meglio”

Marco Bezzecchi chiude al sesto posto il suo venerdì del Gran Premio di Thailandia, diciassettesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Sul tracciato di Buriram il portacolori del team Ducati Mooney VR46 ha messo in scena la sua classica progressione, con una FP1 nella quale non ha forzato per risparmiare il fisico, quindi le pre-qualifiche lo hanno visto nuovamente protagonista.

Il miglior tempo dl giornata lo ha messo a segno Jorge Martin in 1:29.826 con 98 millesimi di vantaggio su Maverick Vinales e 160 su Aleix Espargarò. Quarto Johann Zarco a 180 millesimi, quinto Luca Marini a 199, quindi sesto proprio Marco Bezzecchi a 208, davanti a Francesco Bagnaia settimo a 243.

Al termine delle pre-qualifiche sul Chang International Circuit, il pilota romagnolo ha raccontato le sue sensazioni al sito ufficiale del team: “Sono molto soddisfatto del crono sul giro secco: sono stato molto veloce nel mio ultimo tentativo, poi cancellato per le bandiere gialle, ma decisamente un tempo molto interessante”.

Il riminese prosegue nel suo racconto: “Sul passo devo ancora lavorare, con le gomme usate non sono perfetto, inoltre per la spalla non posso spingere al 100% durante tutto il turno. Oggi l’obiettivo era la top10 e l’ho centrato. Le altre Ducati e le Aprilia sono molto competitive, vedremo domani come si svilupperà il weekend”.

Foto: LiveMedia//CordonPress