MotoGP, Marc Marquez: “Entrare in Q2 era un obiettivo ottimistico, domani ci riproveremo”

Marc Marquez ha concluso in undicesima posizione le pre-qualifiche del Gran Premio di Thailandia 2023, valevole come quartultimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Il fuoriclasse spagnolo della Honda, pronto a sbarcare nel Team Gresini con Ducati nel 2024, ha mancato la qualificazione diretta in Q2 per soli 65 millesimi dimostrando ancora una volta i limiti del suo pacchetto tecnico.

“Sono contento di come è andata oggi. Era un obiettivo ottimistico passare direttamente in Q2, quindi non possiamo essere troppo delusi. Mancare la top10 per 6 centesimi non è poi così male considerando tutto, domani ci riproveremo anche se sarà difficile“, dichiara l’otto volte campione del mondo al sito ufficiale del team Repsol Honda.

“La nostra velocità è tra il decimo e il quindicesimo posto, se facciamo un giro dietro a qualcuno possiamo essere più veloci perché la scia può aiutare molto qui nella prima parte del tracciato“, aggiunge MM93 a proposito del suo livello in vista delle qualifiche e delle gare thailandesi.

Marquez ha poi commentato l’episodio in cui è stato colpito alla spalla da un pezzo di carbonio della Ducati di Jorge Martin mentre stavano rientrando ai box: “Nessun problema per me dopo l’impatto con il pezzo di carbonio di Martin, è stato solo doloroso nei minuti successivi perché quando vai a quella velocità tutto può far male. Comunque per domani non c’è problema“.

Credit: Valerio Origo