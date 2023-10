MotoGP, Francesco Bagnaia sorride: “Ottimo inizio, potevamo essere in top 3 senza la bandiera gialla”

Un altro venerdì non semplice per quanto riguarda Francesco Bagnaia. Stavolta però, il leader del Mondiale MotoGP 2023, è riuscito ad approdare direttamente al Q2 a differenza di quanto successo negli ultimi due appuntamenti. In Thailandia il pilota Ducati ha avuto dei problemi nella stabilità alla moto, ma è comunque riuscito a strappare un prezioso settimo tempo nelle pre-qualifiche.

Queste le sue parole al termine di questo venerdì comunque soddisfacente per il campione iridato: “Sono contento di questo avvio, era un po’ che non partivamo con questo spunto iniziale e nonostante qualche difficoltà siamo riusciti a essere molto veloci. Peccato per la bandiera gialla nel finale perché potevamo essere nei primi tre posti e avrebbe dato un valore in più, ma finalmente ho un bel feeling“.

Pecco si è trovato molto a suo agio in fase di staccata: “Mi sono trovato meglio del solito soprattutto nella fase della frenata, dove ultimamente mi mancava qualcosa. Per la giornata di sabato dovremo migliorare qualcosa in ingresso curva, ma siamo in bolla. Finalmente. Attenzione alle Aprilia per domani, sono molto veloci“.

Sulla situazione del Mondiale: “Stare davanti è sempre meglio, ma noi lavoriamo tanto per essere pronti per la gara e qualche volta quindi sacrifichiamo un po’ la velocità nelle prove. Il +27 non lo guardo, ci sono sempre troppi punti in palio: restiamo a testa bassa a lavorare per stare davanti il più possibile“.

Foto: Valerio Origo