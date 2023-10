MotoGP, Marc Marquez rivela con quale Ducati gareggerà nel 2024. Un pericolo per Bagnaia e gli altri…

Un pericolo per lo status quo in MotoGP? Ne hanno già parlato i piloti della classe regina nel corso della conferenza stampa a Mandalika (Indonesia), nel week end in cui vi è stata la conferma dell’approdo di Marc Marquez nel Team Gresini a partire dal 2024. L’otto-volte iridato avrà a sua disposizione una Ducati, moto di riferimento della massima cilindrata, e c’è la convinzione che l’asso nativo di Cervera possa essere della partita per il titolo.

Ma quale sarà la tipologia di Desmosedici GP che Marc avrà a propria disposizione? In un evento che ha preceduto il fine-settimana a Phillip Island (Australia), Marquez ha risposto a questa domanda: “Il prossimo anno sarà interessante. Guiderò la moto che quest’anno vincerà il Mondiale. Avrò la Ducati del 2023, ma non so come sarà la sua evoluzione“, ha detto l’iberico.

Si parla quindi della GP23, ovvero della moto con cui Pecco Bagnaia e Jorge Martin si stanno contendendo il campionato piloti. Di conseguenza, Marquez non avrà un trattamento da ufficiale, ma potrà sfruttare una moto che gode di grande considerazione nello schieramento della MotoGP. A testimonianza di ciò, ci sono i risultati di Marco Bezzecchi, terzo nella classifica mondiale, che sta competendo con la GP22.

Il romagnolo, tra l’altro, sarà nella medesima condizione dello spagnolo l’anno venturo, avendo scelto di rimanere nel Team Mooney VR46 e di gareggiare con la Ducati 2023. Vedremo a questo punto come questa storia evolverà, ma indubbiamente il possibile ritorno di Marquez nella lotta per l’iride andrà a creare ulteriore interesse.

Foto: LaPresse