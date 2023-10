F1, Red Bull si presenta ad Austin con una nuova livrea

La stagione di F1 sta volgendo al termine e, nei fatti, i giochi sono fatti: Max Verstappen e Red Bull i migliori senza se e senza ma. Ad Austin (USA), sede del quintultimo round del Mondiale 2023, le motivazioni della scuderia di Milton Keynes saranno quelle di aggiungere un’altra vittoria in un’annata straordinaria, in cui Max ha recitato il ruolo del mattatore.

Un fine-settimana nel quale la Red Bull ha deciso di presentarsi con una nuova livrea, mostrando grande considerazione rispetto alla seconda trasferta negli States, ricordando quella di Miami. In calendario, giova ricordare, il Circus andrà anche a Las Vegas nel penultimo week end stagionale (16-18 novembre).

Un nuovo disegno, quindi, sulle due RB19 di Verstappen e del messicano Sergio Perez per celebrare il round in Texas. “La nostra voglia di vincere sarà la stessa, quindi speriamo che questa livrea sia vincente come quella di Miami, dove Max e Checo avevano occupato i primi due gradini del podio“, ha dichiarato Christian Horner (Team Principal della Red Bull).

Vedremo se i nuovi colori saranno un ulteriore portafortuna per la squadra anglo-austriaca, ma visto il connubbio tra Verstappen e la vettura la Dea bendata potrebbe non essere coinvolta.

Foto: LiveMedia/Antonin Vincent/DPPI