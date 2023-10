MotoGP, GP Australia 2023: orari prove libere, programma, tv, streaming 20 ottobre

Dopo aver messo in archivio l’intenso e vibrante fine settimana del Gran Premio Indonesia, ci ritroviamo nel bel mezzo della prima tripletta di fine stagione e si apre ufficialmente il weekend del Gran Premio d’Australia, sedicesimo appuntamento del Motomondiale 2023.

Si correrà, come tradizione, sullo splendido tracciato di Phillip Island con il suo lay-out che unisce tratti da altissime velocità a curve e sali-scendi mozzafiato. In poche parole il palcoscenico ideale per segnare un altro capitolo fondamentale delle rispettive rincorse al titolo delle tre categorie.

Nella classe regina vivremo una nuova pagina che ci permetterà di farci un’idea più chiara sul duello al vertice tra Francesco “Pecco” Bagnaia e Jorge Martin, con il campione del mondo che ha di nuovo 18 lunghezze di margine sul rivale spagnolo dopo la caduta della gara domenicale di Mandalika.

Il venerdì del GP d’Australia sarà trasmesso da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201). Sul canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 dgt) non saranno disponibili le prove libere, nemmeno in differita. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno o sessione.

PROGRAMMA GP AUSTRALIA 2023 MOTOMONDIALE (orari italiani)

Venerdì 20 ottobre

Ore 0.00-0.35, Moto3, Prove libere 1

Ore 0.50-1.30, Moto2, Prove libere 1

Ore 1.45-2.30, MotoGP, Prove libere 1

Ore 4.15-4.50, Moto3, Prove libere 2

Ore 5.05-5.45, Moto2, Prove libere 2

Ore 6.00-7.00, MotoGP, Prove

Ore 23.40-0.10, Moto3, Prove libere 3

PROGRAMMA GP AUSTRALIA 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201)

Diretta streaming: NOW, SkyGO e tv8.it

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: Valerio Origo