MotoGP, Marc Marquez: “Oggi mi sono divertito, domani dovrò avere un approccio diverso

Un’ottima gara per Marc Marquez nella Sprint del GP di Thailandia. In attesa del passaggio alla Ducati l’iberico della Honda sta cercando le sensazioni migliori per terminare al meglio questa stagione e magari togliersi qualche soddisfazione. L’obiettivo è centrare il podio, sfiorato oggi con la quarta piazza.

Le parole dello spagnolo ai microfoni di Sky: “Mi sono divertito oggi, perché avevo il passo gara e il giro veloce. Alla fine con la gomma usata andavo un po’ meglio e poi ci ho provato all’ultimo giro. Su una curva secca come l’ultima ho buone sensazioni e sono riuscito a passare Aleix Espargarò”.

Guardando alla gara di domani: “Con la Honda non possiamo usare tutta la potenza e per questo dobbiamo avere un approccio diverso. Oggi con la Sprint Race mi sono potuto permettere un approccio più aggressivo, ma non domani. In gara dovrò essere maggiormente conservativo. Dobbiamo valutare le gomme, Bagnaia con la dura è andato molto forte nelle prove libere. Io non so cosa faremo”.

Sulla nuova avventura che arriverà dal prossimo anno: “Importante provare la Ducati nei test subito dopo Valencia. È sicuramente una buona cosa e devo ringraziare la Honda”.

Foto: Valerio Origo