MotoGP, Marc Marquez: “Non voglio ritirarmi, correre con la Ducati è una nuova possibilità”

Sarà sicuramente uno dei temi dell’anno prossimo in MotoGP quello dell’arrivo nel Team Ducati Gresini di Marc Marquez. Il fuoriclasse iberico, in grande difficoltà con la Honda, ha deciso di lasciare la Casa di Tokyo dopo undici anni di collaborazione per via dei problemi tecnici legati alla moto giapponese, troppo inferiore dal punto di vista tecnico rispetto alla Rossa.

Si è creata quindi questa possibilità e Marc affiancherà il fratello Alex Marquez nella squadra. “Il cambiamento che ho fatto ha la motivazione di tornare a divertirmi. Se non dovesse essere così, non penso al ritiro, ma capirò molte cose e dovrò accettare che il mio ruolo in questo mondo è cambiato“, ha raccontato l’asso nativo di Cervera ad Autosport.

Da questo punto di vista non c’è alcun pensiero rivolto al ritiro: “Non mi passa per la testa di ritirarmi. Firmare con la Ducati mi ha tolto un peso dalle spalle. Quando devi prendere una decisione importante, finché non fai quel passo, hai dei dubbi. E continuo a farmi domande anche dopo averlo fatto. Queste domande troveranno una risposta col tempo, ad esempio quando proverò per la prima volta la Ducati“.

Marc è poi tornato sui motivi dell’addio alla Honda: “Quando sono stato due anni fuori, nel 2022 quella moto aveva preso una direzione totalmente opposta al mio stile di guida. In Honda sapevano che me ne sarei potuto andare“.

Foto: LiveMedia//CordonPress