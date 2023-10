MotoGP, Jorge Martin: “Sono pronto per vincere a Phillip Island, so essere velocissimo in Australia”

La sfida continua. Messo in archivio l’appuntamento di Mandalika (Indonesia), il Circus della MotoGP è in Australia. Sul circuito spettacolare di Phillip Island assisteremo a un fine-settimana molto intenso ed è probabile che a tenere banco sarà il duello per il titolo mondiale tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin.

Pecco si è imposto nel GP indonesiano, sfruttando la caduta dello spagnolo che sembrava avere la vittoria nelle proprie mani, dopo aver centrato il successo nella Sprint Race ed essersi portato in testa al campionato. Un brutto errore quello dell’iberico che ha consentito a Bagnaia di riguadagnare la vetta della graduatoria iridata con 18 lunghezze di margine su Martin.

“Sono pronto per vincere rispetto allo scorso anno, quando non ero a posto. Buttarsi a terra non serve a nulla“, ha dichiarato Jorge ai microfoni di Sky Sport. “Domenica, dopo la caduta, non è stata una serata facile. Avevo la testa piena di pensieri. Però sono felice di essere di nuovo in pista, così posso concentrarmi su una nuova gara. “Siamo competitivi in tutti i circuiti, dobbiamo continuare così. Solitamente sono velocissimo su questa pista”, ha sottolineato in conferenza stampa il pilota della Ducati Pramac.

Si preannuncia un fine-settimana complicato in cui anche il meteo potrebbe incidere. Da questo punto di vista, Martin non è troppo preoccupato: “Mi sento bene in tutte le condizioni meteo, sono forte e devo semplicemente rilassarmi ed essere consapevole della mia velocità. Spero di recuperare il distacco da Pecco per arrivare a Valencia con la possibilità di vincere il titolo“.

Foto: LiveMedia//CordonPress